Nucleare, deposito rifiuti radioattivi pronto entro il 2039: quali sono i prossimi step (Di sabato 12 ottobre 2024) Il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi sarà pronto entro il 2039. A rivelarlo è stato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che in una recente audizione in Parlamento ha dettato le tempistiche dell'opera. "La gestione sicura dei rifiuti radioattivi è un obbligo che l'Italia ha non soltanto nei confronti dell'Unione Europea ma soprattutto nei confronti dei propri cittadini di oggi e delle generazioni future", ha detto il ministro. L'apertura del deposito per la gestione dei rifiuti radioattivi Dopo aver ricevuto l'autorizzazione unica nel 2029, il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dovrebbe essere pronto entro il 2039 se tutte le fasi procedurali andranno a buon fine.

