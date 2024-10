Monferrato, Makka accoltella il padre a 19 anni: “L’ho fatto per salvare mia madre ma non riesco a perdonarmi” (Di sabato 12 ottobre 2024) Makka Sulaev, una giovane di 19 anni di origini cecene, è sotto processo per l’omicidio del padre avvenuto a Nizza Monferrato, nel Monferrato, un evento tragico che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia. Come riporta Il Corriere, la ragazza ha dichiarato di aver agito per proteggere la madre da anni di violenze domestiche. «Ho accoltellato mio padre, ma non avevo scelta», ha affermato durante il processo, esprimendo il timore che i giudici non comprendessero appieno la drammaticità della situazione in cui si trovava.Leggi anche: Ravenna, uccise la figlia buttandosi dal nono piano: Giulia Lavatura verso la libertà vigilata Una vita segnata dalla violenza fisica e psicologica La vita familiare di Makka era segnata dalla violenza fisica e psicologica del padre, che spesso maltrattava la madre davanti ai figli. Thesocialpost.it - Monferrato, Makka accoltella il padre a 19 anni: “L’ho fatto per salvare mia madre ma non riesco a perdonarmi” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Sulaev, una giovane di 19di origini cecene, è sotto processo per l’omicidio delavvenuto a Nizza, nel, un evento tragico che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia. Come riporta Il Corriere, la ragazza ha dichiarato di aver agito per proteggere ladadi violenze domestiche. «Hoto mio, ma non avevo scelta», ha affermato durante il processo, esprimendo il timore che i giudici non comprendessero appieno la drammaticità della situazione in cui si trovava.Leggi anche: Ravenna, uccise la figlia buttandosi dal nono piano: Giulia Lavatura verso la libertà vigilata Una vita segnata dalla violenza fisica e psicologica La vita familiare diera segnata dalla violenza fisica e psicologica del, che spesso maltrattava ladavanti ai figli.

