Milan, Pulisic è stanco: può saltare l’Udinese per ‘colpa’ della Nazionale (Di sabato 12 ottobre 2024) Christian Pulisic, attualmente impegnato con la Nazionale statunitense, potrebbe saltare Milan-Udinese di sabato prossimo a 'San Siro' Pianetamilan.it - Milan, Pulisic è stanco: può saltare l’Udinese per ‘colpa’ della Nazionale Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Christian, attualmente impegnato con lastatunitense, potrebbe-Udinese di sabato prossimo a 'San Siro'

Milan - Pochettino (ct Usa) : Fonseca - ma come fai con Pulisic? L’accusa - . it) Milan, Pochettino (ct Usa): Fonseca, ma come fai con Pulisic? L’accusa LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, non solo Morten Frendrup: c’è Carney Chukwuemeka. it (@dailymilan. Milan, il commissario tecnico degli USA Mauricio Pochettino ha attaccato Paulo Fonseca per la gestione di Christian Pulisic. (Dailymilan.it)

Milan - attacco dell’allenatore : parole forti per Pulisic - Milan ‘rimproverato’ dal Ct per la gestione di Pulisic È chiaro dai numeri che Fonseca sia quasi dipendente da Pulisic, tanto da generare un po’ di fastidio e sicuramente preoccupazione in Mauricio Pochettino, Ct degli Stati United. L’allenatore ex Tottenham, alla vigilia del match contro Panama ha detto: “A volte dobbiamo proteggerlo” e anche che l’ex esterno del Chelsea sta giocando ogni ... (Rompipallone.it)

Milan - Pochettino (ct Usa) : “Pulisic tra i migliori al mondo - ma gioca troppo” - Secondo il tecnico ex Chelsea e Psg, però, è eccessivamente spremuto da Fonseca. Ma sta giocando ogni singolo minuto di ogni singola partita. Grande avvio di stagione per il 26enne: 5 gol e 2 assist in 7 partite di campionato, più un'altra rete nei 180 minuti giocati dai rossoneri in Champions. È arrivato stanco. (Sport.quotidiano.net)

Pochettino su Pulisic : "Sono preoccupato da come lo gestisce il Milan - va protetto" - Negli Stati Uniti è tutto pronto per il debutto di Mauricio Pochettino sulla panchina della nazionale americana. Il nuovo ct debutterà la... (Calciomercato.com)