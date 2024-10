Oasport.it - Luna Rossa-Athena, anticipata a oggi la finale di America’s Cup femminile: orario, programma, tv, streaming

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un anticipo nella tabella di marcia o nel diario di bordo. Ladell’Cupè stata, sabato 12 ottobre, e non si terrà domani (domenica 13 ottobre). Il comitato organizzatore, viste le condizioni di vento a Barcellona (Spagna), ha deciso di cambiare iloriginario e quindi di tenere il Match Race in questione nella giornata odierna. La sfida traPathway è stata inserita tra gara-1 e gara-2 delladell’Cup tra Team New Zealand e Ineos Britannia, il cui via è previsto alle 14.15. Si spera che tutto vada da, visto quanto accaduto ieri nella competizione riservata alle donne, con diversi annullamenti delle regate previste nella fase a gironi. Quasi miracolosamente è stato possibile ultimare le semifinali che hanno definito le due finaliste.