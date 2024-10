Libano, ogni giorno decine di morti e di bombardamenti aerei israeliani (Di sabato 12 ottobre 2024) Si aggrava ogni giorno di più la guerra in Libano. Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili contro la base dell’esercito israeliano a Haifa, nel sud di Israele. Lo riporta Al Mayadeen, media vicino ai miliziani islamisti, spiegando che i missili sono stati lanciati alle 6 del mattino ora locale del 12 ottobre. Cresce intanto la tensione internazionale. Italia, Francia e Spagna alzano la voce e chiedono a Tel Aviv di fermarsi: è “inaccettabile” che si prendano di mira le basi dell’ultradecennale missione ONU (Unifil), colpendo direttamente le forze italiane presenti sul posto. A morire, però, ogni giorno, sono i civili. Sono infatti almeno 60 i libanesi che hanno perso la vita e 168 quelli rimasti feriti in raid condotti dai caccia israeliani nelle ultime 24 ore. Velvetmag.it - Libano, ogni giorno decine di morti e di bombardamenti aerei israeliani Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si aggravadi più la guerra in. Hezbollah ha rivendicato il lancio di missili contro la base dell’esercito israeliano a Haifa, nel sud di Israele. Lo riporta Al Mayadeen, media vicino ai miliziani islamisti, spiegando che i missili sono stati lanciati alle 6 del mattino ora locale del 12 ottobre. Cresce intanto la tensione internazionale. Italia, Francia e Spagna alzano la voce e chiedono a Tel Aviv di fermarsi: è “inaccettabile” che si prendano di mira le basi dell’ultradecennale missione ONU (Unifil), colpendo direttamente le forze italiane presenti sul posto. A morire, però,, sono i civili. Sono infatti almeno 60 i libanesi che hanno perso la vita e 168 quelli rimasti feriti in raid condotti dai caccianelle ultime 24 ore.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palazzo Chigi : per gli italiani in Libano la situazione non cambia. Necessario ogni sforzo diplomatico - L’Italia conferma, in linea con la posizione tenuta finora, la necessità di ogni sforzo diplomatico al fine di riavviare canali di dialogo tra le parti in conflitto”. L'articolo Palazzo Chigi: per gli italiani in Libano la situazione non cambia. “Pur nella sua drammaticità, la situazione dei nostri connazionali, militari e civili presenti sul territorio libanese non mostra profili diversi da ... (Secoloditalia.it)

Mo : P.Chigi - nessun cambiamento per italiani in Libano - necessario ogni sforzo diplomatico - L'Italia conferma, in linea con la posizione tenuta finora, la necessità di ogni sforzo diplomatico al fine di riavviare canali di dialogo tra le parti in conflitto. Roma, 28 set. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Pur nella sua drammaticità, la situazione dei nostri connazionali, militari e civili presenti sul territorio libanese -prosegue il comunicato-?non mostra profili diversi da ... (Liberoquotidiano.it)

L'ambasciata Usa - 'via dal Libano in ogni modo possibile' - L'ambasciata americana a Beirut ha chiesto ai connazionali di lasciare il Libano "in qualsiasi modo possibile". Lo si legge in una nota della sede diplomatica, nella crescente atmosfera di tensione tra gli alleati dell'Iran e Israele. (Quotidiano.net)