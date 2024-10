Giana Erminio-Padova oggi in tv | canale orario e streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Alle 17:30 di, sabato 12 ottobrescenderanno in campo in occasione della nona giornata del girone A di. Impegno in trasferta per la prima della classe, che fin qui ha collezionato sette vittorie e un pareggio con zero sconfitte e una differenza reti di +15. Numeri importanti per gli uomini di Andreoletti che ha speso belle parole per gli avversari: ‚ÄúLa? Ci siamo detti che √® la partita pi√Ļ difficile, veniamo da una bella vittoria nel derby e dobbiamo ripartire dimostrando di essere squadra vera. La√® una buona squadra. Hanno giocatori che si conoscono, hanno pareggiato con il Vicenza e vinto con l‚ÄôAtalanta, questo dimostra il loro valore. Possono cambiare atteggiamento durante la partita‚ÄĚ. L‚Äôarbitro del match sar√† Francesco D‚ÄôEusanio di Faenza.