Lanazione.it - È tempo di storia: il festival sbarca a Firenze, Prato e Pistoia

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Qual è oggi il significato di fare? In undi eventi complessi e drammatici, come forse non ne vedevamo da molti anni, come possiamo mettere in discussione il nostro modo di conoscere e approfondire lae magari proporre nuovi e più efficaci strumenti per valorizzarla? È una domanda che sta al centro deldell’Istituto Storico toscano della Resistenza e dell’Età conranea “Èdi! Il valore della conoscenza”, quattro giorni tra visite guidate per le scuole, trekking urbani, laboratori di lego history e incontri con esperti e personaggi come Benedetta Tobagi, Marco Vichi, Isabella Insolvibile, Michela Ponzani, Leonardo Gori, Nicoletta Verna. Gli spettacoli, inediti, saranno a cura del drammaturgo e attore Davide Dolores e della cantautrice Letizia Fuochi.