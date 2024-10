“Così Israele ha utilizzato l’IA per stilare una lista di morte e colpire nei raid a Gaza”, il racconto del cronista israeliano Rapoport (Di sabato 12 ottobre 2024) Obiettivi da colpire affidati da Israele all’intelligenza artificiale, precauzioni sulla popolazione palestinese ignorate, margini di errore del 10% accettati come ‘danno collaterale‘. E, di conseguenza, un numero di vittime civili innocenti senza precedenti nei raid a Gaza. Questo il racconto del cronista israeliano Meron Rapoport, editorialista della rivista online israelo-palestinese +972 Magazine e direttore del sito gemello in lingua ebraica, Local Call, nel corso del convegno a Roma “Intelligenza delle macchine e follia della guerra: le armi letali autonome”. Ilfattoquotidiano.it - “Così Israele ha utilizzato l’IA per stilare una lista di morte e colpire nei raid a Gaza”, il racconto del cronista israeliano Rapoport Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Obiettivi daaffidati daall’intelligenza artificiale, precauzioni sulla popolazione palestinese ignorate, margini di errore del 10% accettati come ‘danno collaterale‘. E, di conseguenza, un numero di vittime civili innocenti senza precedenti nei. Questo ildelMeron, editoriadella rivista online israelo-palestinese +972 Magazine e direttore del sito gemello in lingua ebraica, Local Call, nel corso del convegno a Roma “Intelligenza delle macchine e follia della guerra: le armi letali autonome”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biden : “Israele smetta di colpire forze Unifil”. La condanna di Meloni - Macron e Sanchez - (Adnkronos) – La richiesta a Israele di smetterla di colpire le forze Unifil in Libano arriva da più parti a… L'articolo Biden: “Israele smetta di colpire forze Unifil”. La condanna di Meloni, Macron e Sanchez proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Biden : “Israele smetta di colpire forze Unifil”. La condanna di Meloni - Macron e Sanchez - La condanna di Meloni, Macron e Sanchez appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – La richiesta a Israele di smetterla di colpire le forze Unifil in Libano arriva da più parti a poche ore dal ferimento di altri 2 peacekeeper della forza delle Nazioni Unite. . Non ha dubbi il presidente Usa Joe Biden che, alla domanda "Vuole chiedere a Israele di cessare gli attacchi sulle forze di […] The post ... (Lidentita.it)

Biden : “Israele smetta di colpire forze Unifil”. La condanna di Meloni - Macron e Sanchez - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Biden : “Israele smetta di colpire forze Unifil”. La condanna di Meloni - Macron e Sanchez - E’ necessario, secondo Meloni, “arrivare a un cessate il fuoco a Gaza e in Libano e al rilascio degli ostaggi israeliani” che si trovano ancora nelle mani di Hamas. Secondo fonti della Farnesina le prossime ore saranno decisive per ricevere chiarimenti e indicazioni cruciali da parte del governo di Israele. (Ildenaro.it)