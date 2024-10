Coni, Abodi: “Tempo scaduto per Malagò? Le regole valgono per tutti” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Tempo scaduto per Giovanni Malagò al Coni? L'ottimismo non passa attraverso la soddisfazione personale, ma attraverso i risultati che si raggiungono insieme. Io non ne ho mai fatto un fatto personale, con Malagò c'è amicizia, ma le regole valgono per tutti". Lo ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – "per Giovannial? L'ottimismo non passa attraverso la soddisfazione personale, ma attraverso i risultati che si raggiungono insieme. Io non ne ho mai fatto un fatto personale, conc'è amicizia, ma leper". Lo ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea

