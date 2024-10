Thesocialpost.it - Catania, incidente sulla circonvallazione: morto il motociclista 26enne Francesco Pulvirenti

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un drammaticostradale ha posto fine alla vita di, un giovanedi 26 anni originario di Misterbianco, molto conosciuto nella comunità di Paternò.aveva lavorato per oltre un decennio in città , gestendo fino a poco tempo fa un’attività commerciale in viale dei Platani, che aveva dovuto chiudere di recente a causa di difficoltà economiche. Il tragico evento è avvenuto durante la notte, lungo la circumvallazione diin direzione Ognina, intorno alle 2 del mattino. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto a seguito di un impatto con un’automobile, venendo sbalzato violentemente sull’asfalto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118, non c’è stato nulla da fare per, che èsul colpo a causa delle gravi ferite riportate.