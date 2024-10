Brescia, orrore nel centro migranti: bimba di 10 anni stuprata, ora è incinta (Di sabato 12 ottobre 2024) La piccola è stata trasferita in una casa protetta insieme alla madre ed è monitorata da psicologi e medici. L'uomo è finito in carcere in attesa del processo Ilgiornale.it - Brescia, orrore nel centro migranti: bimba di 10 anni stuprata, ora è incinta Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La piccola è stata trasferita in una casa protetta insieme alla madre ed è monitorata da psicologi e medici. L'uomo è finito in carcere in attesa del processo

