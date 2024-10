Violenze sui bus: "Video da bordo in tempo reale" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovi dispositivi a bordo dei bus per la visione da remoto in tempo reale delle immagini provenienti dalle Videocamere collocate sui mezzi sia da parte della sala operativa dell’azienda che da parte delle sale operative delle forze di polizia, con un apposito collegamento attivabile secondo le esigenze. E la collocazione, sempre a bordo degli autobus, di un pulsante di allarme collegato al nuovo impianto di registrazione per effettuare una eventuale chiamata di emergenza. Da ultimo sarà anche attiva un’apposita dash-cam che consente la visualizzazione in diretta della viabilità . Queste le novità che saranno introdotte sulle corriere del territorio della società Star Mobility per implementare la sicurezza di autisti e passeggeri a seguito dei recenti episodi di violenza. Ilgiorno.it - Violenze sui bus: "Video da bordo in tempo reale" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovi dispositivi adei bus per la visione da remoto indelle immagini provenienti dallecamere collocate sui mezzi sia da parte della sala operativa dell’azienda che da parte delle sale operative delle forze di polizia, con un apposito collegamento attivabile secondo le esigenze. E la collocazione, sempre adegli autobus, di un pulsante di allarme collegato al nuovo impianto di registrazione per effettuare una eventuale chiamata di emergenza. Da ultimo sarà anche attiva un’apposita dash-cam che consente la visualizzazione in diretta della viabilità . Queste le novità che saranno introdotte sulle corriere del territorio della società Star Mobility per implementare la sicurezza di autisti e passeggeri a seguito dei recenti episodi di violenza.

