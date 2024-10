Tumore alla prostata: cause, sintomi e cure della malattia maschile. (Di venerdì 11 ottobre 2024) La neoplasia prostatica risulta essere una patologia insidiosa, quanto diffusa; cogliere da subito i segnali d’allarme può fare la differenza nella diagnosi e soprattutto nella prognosi della malattia. La salute è uno dei fattori umani più importanti, di cui ogni individuo dovrebbe avere cura. Non esistono elisir magici che possano garantire una vita longeva e <p> Tumore alla prostata: cause, sintomi e cure della malattia maschile. MondoUomo.it.</p> Mondouomo.it - Tumore alla prostata: cause, sintomi e cure della malattia maschile. Leggi tutta la notizia su Mondouomo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La neoplasia prostatica risulta essere una patologia insidiosa, quanto diffusa; cogliere da subito i segnali d’rme può fare la differenza nella diagnosi e soprattutto nella prognosi. La salute è uno dei fattori umani più importanti, di cui ogni individuo dovrebbe avere cura. Non esistono elisir magici che possano garantire una vita longeva e . MondoUomo.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Strage di Nuoro - ora si scava nella vita della famiglia : la malattia di Giusi - i problemi di soldi e le contraddizioni - Interrogatorio in ospedale per il 14enne sopravvissuto alla strage in famiglia a Nuoro, l'unico a sapere cosa è avvenuto alle 7 di mercoledì mattina nell'appartamento di via... (Leggo.it)

Morta a 61 anni Paola Marella - lutto nella tv : la lunga lotta con la malattia e l'ultimo video - un "testamento" | Guarda - Qualche ora prima, invece, con un video in cui consigliava un outfit adatto per questa mezza stagione, ha regalato una sorta di testamento spirituale: "Assaporiamo ogni istante di questi ultimi giorni d'estate". Lutto nel mondo della tv: è morta Paola Marella, architetto e celebre conduttrice di programmi di Real Time. (Liberoquotidiano.it)

Fino all’ultimo con i figli. Una malattia fatale per Marinella Colombo - A quel punto, interviene il Jugendamt, l’agenzia federale tedesca per l’infanzia, che non la considera più in grado di poter svolgere le funzioni di madre; di conseguenza, l’autorità giudiziaria di Berlino spicca un mandato d’arresto per sottrazione di minori. . Se n’è andata con i suoi figli accanto. (Ilgiorno.it)