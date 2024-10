Spiati i conti delle sorelle Meloni e altri leader: perquisizioni e sequestri a casa dell’ex bancario (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giorgia Meloni ha reagito con un post sarcastico su X, allegando una foto con sua sorella Arianna e ironizzando: "Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano". La vicenda è esplosa grazie alla rivelazione del quotidiano Domani, che ha riportato i dettagli dell'inchiesta, gettando nuova luce su quello che potrebbe diventare uno dei più grandi scandali di violazione della privacy in Italia L'articolo Spiati i conti delle sorelle Meloni e altri leader: perquisizioni e sequestri a casa dell’ex bancario proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Spiati i conti delle sorelle Meloni e altri leader: perquisizioni e sequestri a casa dell’ex bancario Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giorgiaha reagito con un post sarcastico su X, allegando una foto con sua sorella Arianna e ironizzando: "Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano". La vicenda è esplosa grazie alla rivelazione del quotidiano Domani, che ha riportato i dettagli dell'inchiesta, gettando nuova luce su quello che potrebbe diventare uno dei più grandi scandali di violazione della privacy in Italia L'articoloproviene da Il Difforme.

