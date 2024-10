Latina / Sorpreso a rubare un motorino in largo Caduti di Nassiriya, arrestato in flagrante (Di venerdì 11 ottobre 2024) Latina – Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Latina, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino algerino di anni 34 in Italia senza fissa dimora poiché Sorpreso ad asportare un ciclomotore di una donna, regolarmente parcheggiato in questo largo Caduti di Nassiriya. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato L'articolo Latina / Sorpreso a rubare un motorino in largo Caduti di Nassiriya, arrestato in flagrante Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Sorpreso a rubare un motorino in largo Caduti di Nassiriya, arrestato in flagrante Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di, hannoin flagranza di reato un cittadino algerino di anni 34 in Italia senza fissa dimora poichéad asportare un ciclomotore di una donna, regolarmente parcheggiato in questodi. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato L'articolounindiinTemporeale Quotidiano.

