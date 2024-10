“Il marito di Maria Grazia Cucinotta ha dato soldi a Gisella Cardia”: la rivelazione dell’ex seguace della “veggente” della Madonna di Trevignano (Di venerdì 11 ottobre 2024) Momenti di tensione a La Volta Buona, dove Caterina Balivo e l’inviato Domenico Marocchi sono rimasti spiazzati dalle parole di Luigi Avella, ex seguace di Gisella Cardia, la sedicente veggente della Madonna a Trevignano Romano. L’uomo, infatti, che ha donato oltre 120 mila euro alla “santona” che millanta apparizioni e lacrimazioni di una statua della Madonna, salvo poi denunciarla per truffa, ha svelato in diretta uno dei nomi che, stando alle sue parole, sarebbe nella lista dei sostenitori economici di Cardia. “Volete sapere chi ha dato i soldi a Gisella? Il marito di Maria Grazia Cucinotta“, racconta Avella. La reazione della conduttrice, però, è immediata e prende subito le distanze dalle dichiarazioni del suo ospite: “No, non facciamo nomi di persone che non sono presenti, Luigi”, tuona Balivo dallo studio. Ilfattoquotidiano.it - “Il marito di Maria Grazia Cucinotta ha dato soldi a Gisella Cardia”: la rivelazione dell’ex seguace della “veggente” della Madonna di Trevignano Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Momenti di tensione a La Volta Buona, dove Caterina Balivo e l’inviato Domenico Marocchi sono rimasti spiazzati dalle parole di Luigi Avella, exdi, la sedicenteRomano. L’uomo, infatti, che ha donato oltre 120 mila euro alla “santona” che millanta apparizioni e lacrimazioni di una statua, salvo poi denunciarla per truffa, ha svelato in diretta uno dei nomi che, stando alle sue parole, sarebbe nella lista dei sostenitori economici di. “Volete sapere chi ha? Ildi“, racconta Avella. La reazioneconduttrice, però, è immediata e prende subito le distanze dalle dichiarazioni del suo ospite: “No, non facciamo nomi di persone che non sono presenti, Luigi”, tuona Balivo dallo studio.

