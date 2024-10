Il consigliere della Lega che butta via la Costituzione: "C'è il simbolo della Cgil" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha preso e ha lanciato la Costituzione italiana perché, sulla copertina, c’era il simbolo della Cgil. Il consigliere municipale della Lega del VI Municipio, Emanuele Licopodio, torna a far parlare di sé. Dopo il blitz in Assemblea capitolina che gli è costato un daspo di due mesi dall’Aula Giulio Romatoday.it - Il consigliere della Lega che butta via la Costituzione: "C'è il simbolo della Cgil" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha preso e ha lanciato laitaliana perché, sulla copertina, c’era il. Ilmunicipaledel VI Municipio, Emanuele Licopodio, torna a far parlare di sé. Dopo il blitz in Assemblea capitolina che gli è costato un daspo di due mesi dall’Aula Giulio

