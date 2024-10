Han Kang, violenze penetrate nell’inchiostro (Di venerdì 11 ottobre 2024) All’ingresso della principale libreria di Seoul, il Kyobo, per anni sono stati esposti i ritratti degli scrittori stranieri vincitori del Nobel, ma uno spazio è sempre stato lasciato vuoto, per Han Kang, violenze penetrate nell’inchiostro il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Han Kang, violenze penetrate nell’inchiostro Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) All’ingresso della principale libreria di Seoul, il Kyobo, per anni sono stati esposti i ritratti degli scrittori stranieri vincitori del Nobel, ma uno spazio è sempre stato lasciato vuoto, per Hanil manifesto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Han Kang: scopri la scrittrice sudcoreana vincitrice del Nobel 2024 - Chi è Han Kang: biografia e carrieraHan Kang è una delle voci più distintive della letteratura sudcoreana contemporanea. Nata a Gwangju nel 1970, cres ... (assodigitale.it)

Nobel per la Letteratura 2024: la prosa leggera e crudele di Han Kang stringe come un nastro di seta - Le eroine dell’autrice premiata da Stoccolma si spingono allo stremo, a piccoli passi. Senza accorgerci ci trascinano in terre incognite ... (corriere.it)

Premio Nobel per la Letteratura 2024: vince Han Kang, l’autrice di “Atti umani” - Il Premio Nobel per la Letteratura 2024 è stato assegnato alla scrittrice sudcoreana Han Kang, edita in Italia da Adelphi edizioni. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è stato “L'ora di greco” ne ... (sololibri.net)