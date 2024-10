Gilmour: “Napoli mi ha conquistato, non guiderò mai qui!” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il centrocampista scozzese racconta la sua nuova vita in azzurro Notizie calcio Napoli. Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha condiviso le sue prime impressioni sulla città e sulla squadra durante un’intervista ai canali ufficiali della Nazionale scozzese. “Abbiamo iniziato alla grande, sto apprezzando ogni momento di questa nuova avventura a Napoli. Una città straordinaria che vive di calcio“, ha dichiarato Gilmour. Il giocatore ha rivelato di aver parlato con De Zerbi prima di trasferirsi: “Mi ha consigliato di venire. Mi ha detto che avrei amato la città e che mi sarei trovato subito benissimo qui. Così è stato“. Un luogo speciale da scoprire Gilmour ha espresso il desiderio di visitare un luogo simbolo per i tifosi azzurri: “Non sono ancora stato a Largo Maradona, voglio andarci appena torno a Napoli. È un posto speciale che voglio conoscere al più presto“. Napolipiu.com - Gilmour: “Napoli mi ha conquistato, non guiderò mai qui!” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il centrocampista scozzese racconta la sua nuova vita in azzurro Notizie calcio. Billy, centrocampista del, ha condiviso le sue prime impressioni sulla città e sulla squadra durante un’intervista ai canali ufficiali della Nazionale scozzese. “Abbiamo iniziato alla grande, sto apprezzando ogni momento di questa nuova avventura a. Una città straordinaria che vive di calcio“, ha dichiarato. Il giocatore ha rivelato di aver parlato con De Zerbi prima di trasferirsi: “Mi ha consigliato di venire. Mi ha detto che avrei amato la città e che mi sarei trovato subito benissimo qui. Così è stato“. Un luogo speciale da scoprireha espresso il desiderio di visitare un luogo simbolo per i tifosi azzurri: “Non sono ancora stato a Largo Maradona, voglio andarci appena torno a. È un posto speciale che voglio conoscere al più presto“.

Gilmour da applausi - dichiarazione d’amore bellissima per Napoli : l’intervista - In strada ci sono due corsie ma guidano come ce ne fossero quattro (ride, ndr)”. Infine, una battuta tutta da ridere sulla città: “Guidare a Napoli? Non l’ho ancora, ma penso che non lo farò. Le mie aspettative su Napoli sono superate: abbiamo fatto una grande partenza. Non ho ancora visitato il murale di Maradona, ai Quartieri Spagnoli ma quando tornerò lì ci andrò”. (Spazionapoli.it)

Gilmour : «Sto cercando di imparare l’italiano - è una questione di rispetto. Non penso che guiderò a Napoli» - Le mie aspettative a Napoli sono state superate: nelle prime due partite, vedere tutti quei tifosi allo stadio e l’atmosfera incredibile che c’era in città… Abbiamo fatto una grande partenza in campionato. Gilmour racconta di essere stato chiamato da De Zerbi: «Abbiamo fatto una grande partenza, sto amando ogni istante di questa mia nuova esperienza a Napoli. (Ilnapolista.it)

Fontana : “McTominay ha restituito vigore al centrocampo del Napoli. Su Gilmour…” - Gilmour? Penalizzato perché ha un mostro sacro come Lobotka davanti, è un elemento importante che può giocare con lui qualora Conte lo ritenesse, o magari per forzare una partita con un palleggiatore in più. Esce sempre vittorioso da ogni duello e se non va al tiro, mette in condizione i suoi compagni di farlo. (Terzotemponapoli.com)