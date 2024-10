Famiglia libanese si riabbraccia a Magenta: “Non volevo le mie figlie ostaggio delle bombe” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Magenta – Giorni di angoscia, con i pensieri peggiori. Fino a venerdì, quando a Malpensa è atterrato l’aereo proveniente da Beirut con sua moglie e le due figlie. Per Fady è stata la fine di un incubo: le ha riabbracciate prima in aeroporto e poi nella sua Magenta, dove li ospita il fratello. Perché Fady si considera magentino a tutti gli effetti, essendo arrivato in Italia nel 1993 per studiare al Politecnico, dove si è laureato in Ingegneria. Per lavoro ha viaggiato parecchio, in una settantina di Paesi di tutti i continenti, e ha visto anche la guerra perché è nato nel 1975 quando in Libano si veniva svegliati nel cuore della notte dai bombardamenti. Ilgiorno.it - Famiglia libanese si riabbraccia a Magenta: “Non volevo le mie figlie ostaggio delle bombe” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Giorni di angoscia, con i pensieri peggiori. Fino a venerdì, quando a Malpensa è atterrato l’aereo proveniente da Beirut con sua moglie e le due. Per Fady è stata la fine di un incubo: le hate prima in aeroporto e poi nella sua, dove li ospita il fratello. Perché Fady si considera magentino a tutti gli effetti, essendo arrivato in Italia nel 1993 per studiare al Politecnico, dove si è laureato in Ingegneria. Per lavoro ha viaggiato parecchio, in una settantina di Paesi di tutti i continenti, e ha visto anche la guerra perché è nato nel 1975 quando in Libano si veniva svegliati nel cuore della notte dai bombardamenti.

