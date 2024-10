F1, torna Toyota: accordo pluriennale con il Team Haas (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un altro grande marchio torna in F1 dopo ben quindici anni di assenza. Si tratta della Toyota, che ha firmato un accordo pluriennale con il Team Haas. Una partnership che partirà immediatamente, sin dal prossimo fine settimana di gara in programma ad Austin, in Texas. Il marchio nipponico – che ha corso in F1 otto stagioni fino al 2009 ottenendo in totale ben 13 podi – figurerà infatti sulle monoposto di Hulkenberg e Magnussen. F1, torna Toyota: accordo pluriennale con il Team Haas SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un altro grande marchioin F1 dopo ben quindici anni di assenza. Si tratta della, che ha firmato uncon il. Una partnership che partirà immediatamente, sin dal prossimo fine settimana di gara in programma ad Austin, in Texas. Il marchio nipponico – che ha corso in F1 otto stagioni fino al 2009 ottenendo in totale ben 13 podi – figurerà infatti sulle monoposto di Hulkenberg e Magnussen. F1,con ilSportFace.

