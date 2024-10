Ilfattoquotidiano.it - Due koala, mamma e figlio, uccisi da un automobilista: sono stati ritrovati abbracciati sulla strada

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Australia è anche la patria dei, amatissimi e rispettati. Ma qualcosa è andato storto per unae uncheda unche li ha investiti e non si è nemmeno fermato per soccorrerli. Con un post commovente, l’Associazione IpswichProtection Society che si occupa di preservare iha pubblicato la foto drammatica dei due animali morti sull’asfalto,: “Sappiamo che è un post triste, ma del resto non possiamo pubblicare tutti i giorni solo belle storie. Questae suoentrambi deceduti, investiti da un’autoRedbank Plains Road”. E poi l’appello: “Un promemoria. Questa è la stagione riproduttiva di punta e isi stanno spostando da una zona all’altra. Per favore, rallentate mentre siete in auto e siate consapevoli di tutta la fauna selvatica durante tutto l’anno.