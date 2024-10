Ilrestodelcarlino.it - Chiudono le Poste centrali. Riapriranno il 21 novembre

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ufficio centrale delle, in Piazza del Popolo, resterà chiuso per lavori, dal 14 ottobre al 21. Durante il periodo degli interventi la clientela abituata a servirsi dell’ufficio centrale potrà rivolgersi, anche per il ritiro delle raccomandate, nella sede di via Mastro Giorgio 34, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. La sede è dotata di postazione bancomat “Postamat“ accessibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. Per i servizi di consulenza finanziaria, invece, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di via Maroncelli 11. Terminati i lavori, la sede centrale riaprirà giovedì 21con i consueti orari.italiane, per via dell’investimento fatto nei 92 uffici postali in provincia ha dati confortanti in termini di sicurezza.