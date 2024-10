Arriva da Tangeri con 7mila patch, bottoni ed etichette contraffatte: sequestro in porto (Di venerdì 11 ottobre 2024) È Arrivato da Tangeri, Marocco, con un ricco carico di etichette e marchi contraffatti, patch e bottoni riferibili alle più rinomate firme internazionali della moda. In porto è stato però fermato dai finanzieri del comando provinciale di Genova ed è finito nei guai. Protagonista dell'episodio un Genovatoday.it - Arriva da Tangeri con 7mila patch, bottoni ed etichette contraffatte: sequestro in porto Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Èto da, Marocco, con un ricco carico die marchi contraffatti,riferibili alle più rinomate firme internazionali della moda. Inè stato però fermato dai finanzieri del comando provinciale di Genova ed è finito nei guai. Protagonista dell'episodio un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arriva da Tangeri con 7mila patch, bottoni ed etichette contraffatte: sequestro in porto - L'uomo è stato fermato dai finanzieri e denunciato per contraffazione, ricettazione e contrabbando per omessa dichiarazione ... (genovatoday.it)