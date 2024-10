Salute e metabolismo: "Per prevenire i disturbi è essenziale lo stile di vita" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La gestione del paziente con sindrome metabolica: questo è il tema del convegno in programma sabato 12 ottobre alle 9 nella sala conferenze della Cna. Sostenuto dal Comune, nella fattispecie dall’assessorato alle politiche sociosanitarie, l’evento è organizzato dalla palestra della Salute ‘Esercizio vita’ nell’ambito delle iniziative pubbliche di informazione su Salute e attività fisica. Un convegno che vedrà a confronto medici di Medicina Generale, specialisti e personale sanitario che snoderanno i loro interventi sull’importanza dell’esercizio fisico come farmaco per chi soffre di patologie fra cui il diabete, l’obesità, l’ipertensione. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale, dove sono intervenuti l’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune insieme al presidente e al vicepresidente di ’Esercizio vita’, Luca Pomidori e Michele Felisatti. Ilrestodelcarlino.it - Salute e metabolismo: "Per prevenire i disturbi è essenziale lo stile di vita" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La gestione del paziente con sindrome metabolica: questo è il tema del convegno in programma sabato 12 ottobre alle 9 nella sala conferenze della Cna. Sostenuto dal Comune, nella fattispecie dall’assessorato alle politiche sociosanitarie, l’evento è organizzato dalla palestra della‘Esercizio’ nell’ambito delle iniziative pubbliche di informazione sue attività fisica. Un convegno che vedrà a confronto medici di Medicina Generale, specialisti e personale sanitario che snoderanno i loro interventi sull’importanza dell’esercizio fisico come farmaco per chi soffre di patologie fra cui il diabete, l’obesità, l’ipertensione. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale, dove sono intervenuti l’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune insieme al presidente e al vicepresidente di ’Esercizio’, Luca Pomidori e Michele Felisatti.

