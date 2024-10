Rafa Nadal, inaspettato annuncio del ritiro dal tennis: “Sono stati anni difficili” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Attraverso un breve video pubblicato sul suo account Instagram, Rafa Nadal ha deciso di annunciare il suo improvviso addio al mondo del tennis. “Sono stati anni difficili” – Nel corso della sua carriera sportiva, il tennista ha collezionato 22 titoli Slam e ha vinto addirittura 14 volte il Roland Garros. Come un fulmine a ciel sereno, L'articolo Rafa Nadal, inaspettato annuncio del ritiro dal tennis: “Sono stati anni difficili” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Attraverso un breve video pubblicato sul suo account Instagram,ha deciso di annunciare il suo improvviso addio al mondo del. “” – Nel corso della sua carriera sportiva, ilta ha collezionato 22 titoli Slam e ha vinto addirittura 14 volte il Roland Garros. Come un fulmine a ciel sereno, L'articolodeldal: “

