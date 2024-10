Questa immagine satellitare non raffigura l’uragano Milton a forma di teschio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Circolano delle immagini satellitari a infrarossi che sembrano mostrare l’uragano Milton a forma di teschio gigante. Non si tratta di scatti generati con l’Intelligenza Artificiale, non si tratta di un fotomontaggio. Sono state realmente realizzate e scovate da un meteorologo, ma non riguarda affatto l’uragano Milton e non sono nemmeno attuali. Per chi ha fretta Le immagini circolano dal 2016. Non si tratta dell’uragano Milton, ma dell’uragano Matthew. La scena è stata ripresa durante il passaggio ad Haiti. Analisi Ecco un esempio di condivisione delle immagini attribuite all’uragano Milton: URAGANO Milton CATEGORIA 5: due immagini dal satellite dove si nota bene l’occhio del uragano Milton che stasera farà landfall( landfall-impatto) in florida probabilmente l’impatto avverrà di categoria 4. Inquietanti e impressionanti le due immagini che si vedono dal sat. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024) Circolano delle immagini satellitari a infrarossi che sembrano mostraredigigante. Non si tratta di scatti generati con l’Intelligenza Artificiale, non si tratta di un fotomontaggio. Sono state realmente realizzate e scovate da un meteorologo, ma non riguarda affattoe non sono nemmeno attuali. Per chi ha fretta Le immagini circolano dal 2016. Non si tratta del, ma delMatthew. La scena è stata ripresa durante il passaggio ad Haiti. Analisi Ecco un esempio di condivisione delle immagini attribuite al: URAGANOCATEGORIA 5: due immagini dal satellite dove si nota bene l’occhio del uraganoche stasera farà landfall( landfall-impatto) in florida probabilmente l’impatto avverrà di categoria 4. Inquietanti e impressionanti le due immagini che si vedono dal sat.

