Palacios al lavoro per il battesimo: pronto all’esordio con l’Inter? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tomas Palacios, ingaggiato dall’Inter nella finestra estiva di calciomercato, sogna di fare il suo esordio con i nerazzurri dopo un periodo di adattamento al calcio italiano. IL NOME – Tomas Palacios è stato il nome scelto dall’Inter per concludere il suo calciomercato estivo con un innesto di prospettiva in difesa. Il fatto che l’argentino potesse dover intraprendere un percorso volto al suo pieno adattamento al nostro calcio era scontato, a maggior ragione se si considera l’attenzione di Simone Inzaghi a non rischiare di far esordire un calciatore che non ritenga ancora pronto ai suoi schemi di gioco. L’aspetto da segnalare, in questa sosta per le Nazionali, è che il tecnico piacentino avrà del tempo ulteriore per poter seguire i miglioramenti del classe 2005 con la maglia dei meneghini, sperando di poterlo inserire al più presto in un impegno ufficiale della sua squadra. Inter-news.it - Palacios al lavoro per il battesimo: pronto all’esordio con l’Inter? Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tomas, ingaggiato dalnella finestra estiva di calciomercato, sogna di fare il suo esordio con i nerazzurri dopo un periodo di adattamento al calcio italiano. IL NOME – Tomasè stato il nome scelto dalper concludere il suo calciomercato estivo con un innesto di prospettiva in difesa. Il fatto che l’argentino potesse dover intraprendere un percorso volto al suo pieno adattamento al nostro calcio era scontato, a maggior ragione se si considera l’attenzione di Simone Inzaghi a non rischiare di far esordire un calciatore che non ritenga ancoraai suoi schemi di gioco. L’aspetto da segnalare, in questa sosta per le Nazionali, è che il tecnico piacentino avrà del tempo ulteriore per poter seguire i miglioramenti del classe 2005 con la maglia dei meneghini, sperando di poterlo inserire al più presto in un impegno ufficiale della sua squadra.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palacios a un passo dall’Inter e l’ormai ex allenatore rischia… l’esonero! - Palacios all’Inter. Mentre in Italia sembra essere tutto più che tranquillo, negli ultimi giorni la situazione in Argentina, in particolare al club in cui Palacios ha giocato in prestito dal Tallares, si sta complicando. Dopo l’ultima sconfitta casalinga subita lo scorso venerdì contro il Platense, infatti, il mister è finito sotto accusa da parte dei tifosi. (Inter-news.it)

Agresti : «Palacios ritenuto già pronto dall’Inter. Obiettivo chiaro in prospettiva» - Potendo diventare un giocatore importante in prospettiva per i nerazzurri». Agresti si esprime sulla decisione dell’Inter di preferire Palacios a suoi (ex) giovani come Pirola! UNA SENSAZIONE – Agresti ha successivamente focalizzato la sua attenzione sulla difficoltà, per i giovani che arrivano da anni trascorsi all’Inter nelle categorie inferiori, di emergere nel calcio che conta con i colori ... (Inter-news.it)

Chi è Tomas Palacios - il difensore classe 2003 seguito dall’Inter - Il giovane 2003 è un punto fermo della sua squadra e tra le sue caratteristiche c’è indubbiamente la fisicità garantita dai suoi 196 centimetri di altezza. Con la Nazionale dell’Argentina vanta appena 3 presenze con l’Under-20, l’esordio è arrivato il 4 ottobre 2022. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . (Inter-news.it)