Nations League: la Schedina pronta di giovedì 10 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi è una giornata ricca di azione nei vari gironi della UEFA Nations League, con ben 10 partite in programma. Abbiamo preparato per te una Schedina da sogno: una combinazione di eventi che ti permette di tentare il colpo grosso grazie a una quota complessiva molto alta. Se sei alla ricerca di una sfida o vuoi creare un sistema con margine per eventuali errori, questa è la tua opportunità! Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto. Inserisci Email per sbloccare Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy La Nostra Proposta di Gioco: Partita Pronostico Quota Lettonia – Macedonia Combo X2 + Under 3,5 1.45 Moldavia – Andorra 1 1.40 Austria – Kazakistan Combo 1 + Multigol 2-5 1.40 Italia – Belgio Squadra casa vince almeno un tempo 1. Pronosticipremium.com - Nations League: la Schedina pronta di giovedì 10 ottobre Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi è una giornata ricca di azione nei vari gironi della UEFA, con ben 10 partite in programma. Abbiamo preparato per te unada sogno: una combinazione di eventi che ti permette di tentare il colpo grosso grazie a una quota complessiva molto alta. Se sei alla ricerca di una sfida o vuoi creare un sistema con margine per eventuali errori, questa è la tua opportunità! Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto. Inserisci Email per sbloccare Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy La Nostra Proposta di Gioco: Partita Pronostico Quota Lettonia – Macedonia Combo X2 + Under 3,5 1.45 Moldavia – Andorra 1 1.40 Austria – Kazakistan Combo 1 + Multigol 2-5 1.40 Italia – Belgio Squadra casa vince almeno un tempo 1.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rep. Ceca-Albania (Uefa Nations League B - 11-10-2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - Nel gruppo 1 della Lega B di Nations League c’è, a sorpresa ma non in maniera del tutto inaspettata, la Georgia che anche a settembre ha confermato l’ottima impressione fatta agli Europei. Seguono Repubblica Ceca e Albania a tre punti, entrambe sconfitte il mese scorso da Kvaratskhelia e compagni, che in questo scontro diretto si […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Italia-Belgio (Uefa Nations League A - 10-10-2024 ore 20 : 45) : formazioni - convocati - quote - pronostici - Sfida potenzialmente decisiva per l’Italia contro il Belgio all’Olimpico nel gruppo 2 della Lega A di Nations League. Gli azzurri dopo due giornate sono a punteggio pieno e se il 3-1 sul campo della Francia era stato festeggiato con entusiasmo ma anche con stupore, il 2-1 contro Israele ha confermato la crescita degli uomini di […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Polonia-Portogallo (Uefa Nations League A - 12-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici. La Seleçao attesa a Varsavia - Archiviata la delusione europea, il Portogallo ha ripreso a macinare risultati: prime due gare di Nations League e prime due vittorie per il girone per i lusitani, che hanno da subito messo in chiaro le cose nel proprio girone. La Seleçao ha regolato prima prima la Croazia e poi la Scozia, col medesimo risultato: un […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)