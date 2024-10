Ilnapolista.it - Nadal, il saluto dell’Equipe: “La sua leggenda è piena di cicatrici su un corpo martoriato. Alla fine si è arreso”

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Probabilmente non pensava di annunciarlo in questo modo. Non se la immaginava proprio così, la. Sguardo fisso negli occhi di una telecamera, maglia nera e sguardo calmo, l’annuncio che tra un mese e mezzo, alle ultime luci della Coppa Davis a Malaga, non sarebbe più tornato“. Cosìha annunciato il suo ritiro. Il: “Il gigante spagnolo del tennis mondiale ha preparato il mondo al suo ritiro. Due anni dopo Roger Federer. Novak Djokovic ora si sentirà molto solo. Perché questi tre hanno elevato questo gioco al rango di un’arte nobile“. Si è rialzato sempre ma questa voltadeve ammettere la sconfitta Per l’Equipe, e non solo, quello diera un addio aspettato, previsto: “A 38 anni. Era previsto. Inevitabile. Lo spagnolo lo sapeva.