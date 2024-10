Mondiali Giovanili di Karate, Italia straordinaria in gara: arrivano altre 4 finali (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jesolo, 10 ottobre 2024 – E’ una grande Italia ai Mondiali Giovanili di Karate, a Jesolo. Nella grande edizione tutta tricolore, gli Azzurrini collezionano tante finali per le medaglie. Dopo quelle ottenute nella prima giornata di ieri, oggi sono arrivate altre 4 finali, 2 per l’oro e 2 per il bronzo e nel kumite. Il racconto delle gare – Fonte Fijlkam/fijlkam.it Se nel kata, purtroppo, né Asia Gruppioni né Luigi Di Rubba sono riusciti ad aggiudicarsi un posto nelle finali di sabato, tutt’altro discorso per il kumite: Federico Supino, Emanuele Califano, Alvise Toniolo e Ludovica Legittimo combatteranno, infatti per il titolo mondiale; Valentina Marrucci e Elisa Cattaneo, invece, per la medaglia di bronzo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jesolo, 10 ottobre 2024 – E’ una grandeaidi, a Jesolo. Nella grande edizione tutta tricolore, gli Azzurrini collezionano tanteper le medaglie. Dopo quelle ottenute nella prima giornata di ieri, oggi sono arrivate, 2 per l’oro e 2 per il bronzo e nel kumite. Il racconto delle gare – Fonte Fijlkam/fijlkam.it Se nel kata, purtroppo, né Asia Gruppioni né Luigi Di Rubba sono riusciti ad aggiudicarsi un posto nelledi sabato, tutt’altro discorso per il kumite: Federico Supino, Emanuele Califano, Alvise Toniolo e Ludovica Legittimo combatteranno, infatti per il titolo mondiale; Valentina Marrucci e Elisa Cattaneo, invece, per la medaglia di bronzo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mondiali Giovanili di Karate - l’Italia punta a otto podi : Avanzini si gioca l’oro nel kumite - Rebecca Ortu (55 kg) è stata sconfitta dalla thailandese Chokprasertgul, fermatasi poi in semifinale. Irene Marturano (61 kg) ha subito una sconfitta al primo turno contro la lettone Davidova. Domani si continua con la classe d’età juniores, impegnata sia nel kata che nel kumite individuali. Infine, Fabrizio Giordano, dopo tre vittorie nei ripescaggi, è stato fermato dal finalista egiziano ... (Ilfaroonline.it)

I mondiali giovanili di karate per la prima volta in Italia : a Jesolo duemila atleti da 113 nazioni - Il più importante appuntamento di karate giovanile al mondo arriva a Jesolo: da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre i campionati mondiali della disciplina, dedicati alle classi d’età U21, juniores e cadetti, ospiteranno 2mila atleti in rappresentanza di 113 nazioni. «Il meglio del panorama... (Veneziatoday.it)

Mondiali Giovanili di Karate - Benetello : “Ci aspettiamo il meglio. Ci saranno 2 mila atleti in gara” - Il karate prevede il massimo rispetto per l’avversario e il massimo controllo della tecnica, garantendo così agli atleti piena sicurezza. Le parole di Francesca Scatto: “il karate è non solo uno sport, ma una vera e propria disciplina sportiva sinonimo di rettitudine e di riconoscenza; aiuta a comprendere sé stessi per poi approcciarsi agli altri con consapevolezza; prepara a saper affrontare i ... (Ilfaroonline.it)