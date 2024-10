Udine20.it - Maratona di New York a teatro. 11-12 ottobre a Udine

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Vent’anni dopo la fortunata versione con gli attori Claudio Moretti e Fabiano Fantini, in scena per oltre un centinaio di repliche, la regista Rita Maffei riprende la sua regia didi New York,testo scritto da Edoardo Erbaetradotto e adattato in lingua friulana da Paolo Patui, per un riallestimento affidato a una generazione più giovane di attori friulani: Daniele Fior e Marco Rogante. Assistente alla regia è Luigina Tusini. L’avvincente copione di Edoardo Erba vinse nel 1992 il Premio Candoni Arta Terme per la nuova drammaturgia e fu interpretato allora da Luca Zingaretti e Bruno Armando. Training di sport e lavoro di palcoscenico,di New York è drammaturgia in tempo reale, agonismo formato scena, metafora di una vita da vivere come competizione, rabbia da consumare in fretta. Troppo in fretta.