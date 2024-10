L'orrore dei campi di concentramento, ha segnato in modo decisivo la vita di questa donna che si è impegnata a raccontare la verità sulla Shoah affinché non si ripetano mai più le atrocità del passato (Di giovedì 10 ottobre 2024) All’età di 100 anni, Lily Ebert, una delle ultime superstiti dell’Olocausto, ha detto basta, spirando nella sua casa di Londra, dove risiedeva. Una donna incredibile che, dopo essere stata deportata ventenne nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nel 1944, da sopravvissuta, ha trascorso tutta la sua vita a raccontare tutto l’orrore della Shoah. Anche via social per arrivare al mondo dei più giovani. Iodonna.it - L'orrore dei campi di concentramento, ha segnato in modo decisivo la vita di questa donna che si è impegnata a raccontare la verità sulla Shoah affinché non si ripetano mai più le atrocità del passato Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) All’età di 100 anni, Lily Ebert, una delle ultime superstiti dell’Olocausto, ha detto basta, spirando nella sua casa di Londra, dove risiedeva. Unaincredibile che, dopo essere stata deportata ventenne nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nel 1944, da sopravvissuta, ha trascorso tutta la suatutto l’della. Anche via social per arrivare al mondo dei più giovani.

