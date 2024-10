LIVE Italia-Belgio 0-0, Nations League calcio in DIRETTA: Retegui parte titolare! (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.24 L’Italia ha ottenuto tre vittorie consecutive negli ultimi scontri diretti contro il Belgio. 20.21 Nelle ultime 4 gare, il Belgio è riuscito a segnare solo contro Israele, restando a secco nelle altre tre partite. 20.01 Ecco le formazioni ufficiali: Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. Ct. Spalletti Belgio (4-2-3-1): Casteels; De Cuyper, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Mangala; Trossard, De Ketelaere, Doku; Openda. Ct. Tedesco 20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA di Italia-Belgio. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Belgio, Nations League calcio in DIRETTA, Spalletti punta tutto sul centrocampo. L’Italia punta alla terza vittoria consecutiva. Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 0-0, Nations League calcio in DIRETTA: Retegui parte titolare! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.24 L’ha ottenuto tre vittorie consecutive negli ultimi scontri diretti contro il. 20.21 Nelle ultime 4 gare, ilè riuscito a segnare solo contro Israele, restando a secco nelle altre tre partite. 20.01 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini;. Ct. Spalletti(4-2-3-1): Casteels; De Cuyper, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Mangala; Trossard, De Ketelaere, Doku; Openda. Ct. Tedesco 20.00 Buonasera e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, Spalletti punta tutto sul centrocampo. L’punta alla terza vittoria consecutiva.

