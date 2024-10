Il Nobel per la Letteratura (a sorpresa) alla sudcoreana Han Kang: i suoi libri e l’amore per il greco (video) (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Sud Corea conquista il suo primo Premio Nobel per la Letteratura con Han Kang: 53 anni, 18esima donna insignita del prestigioso alloro dell’Accademia Reale Svedese nella storia ultrasecolare del riconoscimento. Kang ha strappato il titolo di prima sudcoreana battendo un connazionale ben più longevo e dalla lunga fama internazionale, da quasi un ventennio candidato al Nobel: il poeta, scrittore, saggista, autore teatrale e pittore Ko Un, 91 anni. Gli accademici di Svezia hanno motivato il premio “per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”. I rumors non sono s confermati: si puntava su donna extraeuropea, ma Han Kang non era la favorita. Nobel per la Letteratura: chi è Han Kang Nata a Gwangju il 27 novembre 1970, figlia dello scrittore Han Seungwon, ha vinto il Yi Sang Literary Award come il padre. Secoloditalia.it - Il Nobel per la Letteratura (a sorpresa) alla sudcoreana Han Kang: i suoi libri e l’amore per il greco (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Sud Corea conquista il suo primo Premioper lacon Han: 53 anni, 18esima donna insignita del prestigioso alloro dell’Accademia Reale Svedese nella storia ultrasecolare del riconoscimento.ha strappato il titolo di primabattendo un connazionale ben più longevo e dlunga fama internazionale, da quasi un ventennio candidato al: il poeta, scrittore, saggista, autore teatrale e pittore Ko Un, 91 anni. Gli accademici di Svezia hanno motivato il premio “per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”. I rumors non sono s confermati: si puntava su donna extraeuropea, ma Hannon era la favorita.per la: chi è HanNata a Gwangju il 27 novembre 1970, figlia dello scrittore Han Seungwon, ha vinto il Yi Sang Literary Award come il padre.

