Iltempo.it - Il mistero sulle sorti del presidente del Camerun: è vivo o è morto?

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Paul Biya è? Ildel, 91enne e al governo del paese ininterrottamente dal 1982, non si vede in pubblico dallo scorso 8 settembre e alcune sue assenze a importanti eventi diplomatici e politici hanno dato il via a dicerie sul suo stato di salute. Voci insistenti che hanno spinto il suo governo a una serie di smentite e comunicati inediti per l'amministrazione del paese africano, sempre piuttosto avara di comunicazione. Partiamo con i dubbi sullo stato di salute del secondo capo di stato del paese dell'Africa centrale: apparso l'ultima volta lo scorso 8 settembre a Pechino assieme alla moglie Chantal per un incontro sulla cooperazione tra Cina e paesi africani, Biya avrebbe saltato prima l'Assemblea generale dell'Onu a New York e poi un incontro in Francia lo scorso 4 ottobre dei rappresentanti degli stati di lingua francese.