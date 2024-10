Il Comune protesta per l’ennesimo black out telefonico (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il guasto telefonico di fine settembre, Cortona fa i conti con un nuovo grave disservizio che si protrae da più di tre giorni. Fuori uso il centralino del palazzo comunale, non raggiungibili anche numerose utenze del centro storico e di Camucia, anche svariati recapiti di servizi pubblici Arezzonotizie.it - Il Comune protesta per l’ennesimo black out telefonico Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il guastodi fine settembre, Cortona fa i conti con un nuovo grave disservizio che si protrae da più di tre giorni. Fuori uso il centralino del palazzo comunale, non raggiungibili anche numerose utenze del centro storico e di Camucia, anche svariati recapiti di servizi pubblici

Cortona - il Comune protesta per l’ennesimo black out telefonico - cortona. Gli altri uffici dell’Amministrazione comunale sono raggiungibili tramite le email reperibili al link https://www. comune. . Chiediamo di conoscere le cause e siamo pronti a valutare ogni azione di tutela sia per l’Amministrazione comunale che per le imprese e le famiglie colpite dal disservizio». (Lortica.it)