Liberoquotidiano.it - Farmaci: maculopatie, Aifa approva rimborsabilità nuovo trattamento

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Oggi, Giornata mondiale della vista, l', Agenzia italiana del farmaco hato ladi aflibercept 8 mg (114,3 mg/soluzione iniettabile), uninnovativo per 2 importanti malattie oculari: la degenerazione maculare neovascolare legata all'età (nAmd) e l'edema maculare diabetico (Dme). Lo annuncia Bayer in una nota dove specifica che aflibercept 8 mg ha già ottenuto il via libera da parte dell'Agenzia americana (Fda) negli Stati Uniti nell'agosto 2023 e da quella europea (Ema), lo scorso gennaio. Ilè l'unicoto nell'Ue con intervalli di somministrazione prolungati fino a 5 mesi nella nAmd e nella Dme, con conseguente riduzione del numero di iniezioni per i pazienti.