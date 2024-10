Ilrestodelcarlino.it - Arrestati e subito liberi. Sconcerto dei cittadini

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Delinquenti abituali in libertà. Denunciati più volte,e poi scarcerati. E’ un tema ormai all’ordine del giorno: una persona viene arrestata dalle forze dell’ordine e il giorno dopo è rimessa in libertà dal giudice e può commettere altri reati. Il clima che si respira tra i comuniè quello di una percezione di pericolo e allarme che si vive quotidianamente. L’ultimo episodio risale a domenica scorsa, quando un cittadino tunisino di 45 anni è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, dopo aver commesso un tentato furto e un furto di una bicicletta elettrica. L’uomo, con diversi precedenti penali, è stato rimesso in libertà il giorno seguente. Era stato sorpreso domenica mattina dai poliziotti mentre era intento a forzare alcune auto in sosta in un parcheggio. In mano teneva un sasso per infrangere i finestrini delle auto.