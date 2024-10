Formiche.net - Tbilisi sempre più lontana dall’Ue. Dopo l’adesione, congelati anche i fondi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Unione Europea ha confermato la cancellazione di centoventuno milioni di euro di finanziamenti destinati alla Georgia per lo sviluppo economico e il sostegno al percorso di adesione all’Ue, a causa della crescente repressione del dissenso da parte del governo georgiano. Lo ha affermato la delegazione Ue in Georgia, con una dichiarazione martedì 8 ottobre, sottolineando che la nazione del Caucaso meridionale perderà l’accesso ai“come conseguenza del regresso democratico”. La decisione segue l’annuncio di luglio, quando l’Ue aveva congelato il processo di adesione della Georgial’approvazione di una controversa legge d’ispirazione russa da parte del governo georgiano, legge che etichetta come “agenti stranieri” le Ong e i media sostenuti dall’Occidente.