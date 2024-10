“Prof, posso andare in bagno?”, poi studentessa di 16 anni precipita dal secondo piano della scuola e muore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una notizia terribile arriva da Montagnana, in provincia di Padova. Una studentessa di 16 anni è morta dopo essere precipitata dal secondo piano di una scuola. Il dramma è accaduto la mattina di mercoledì 9 ottobre. Una tragedia che ha scosso i compagni e l’intero istituto scolastico, proprio perché avvenuta durante l’orario delle lezioni. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Este, i sanitari e un elisoccorso del Suem 118.Leggi anche: “Lingua insensibile, sintomi estremi”, ragazza mangia pasta col pesto ma finisce malissimo secondo quanto si è appreso finora, la ragazza avrebbe chiesto di poter andare in bagno. Non vedendola più rientrare in classe, l’insegnante ha avvisato i collaboratori scolastici. Il suo corpo senza vita è stato poi rinvenuto nel cortile retrostante la scuola. Thesocialpost.it - “Prof, posso andare in bagno?”, poi studentessa di 16 anni precipita dal secondo piano della scuola e muore Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una notizia terribile arriva da Montagnana, in provincia di Padova. Unadi 16è morta dopo essereta daldi una. Il dramma è accaduto la mattina di mercoledì 9 ottobre. Una tragedia che ha scosso i compagni e l’intero istituto scolastico, proprio perché avvenuta durante l’orario delle lezioni. Sul posto sono giunti i carabinieriCompagnia di Este, i sanitari e un elisoccorso del Suem 118.Leggi anche: “Lingua insensibile, sintomi estremi”, ragazza mangia pasta col pesto ma finisce malissimoquanto si è appreso finora, la ragazza avrebbe chiesto di poterin. Non vedendola più rientrare in classe, l’insegnante ha avvisato i collaboratori scolastici. Il suo corpo senza vita è stato poi rinvenuto nel cortile retrostante la

