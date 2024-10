Premio studio Tripodi allo studente Lucas dell'istituto Radice Alighieri di Catona (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È partita, dall’istituto comprensivo “Radice Alighieri”, la quinta edizione dei premi di studio assegnati dalla fondazione Girolamo Tripodi. La cerimonia di premiazione, tenutasi presso la scuola primaria di Catona, si è svolta alla presenza dei figli del compianto sen. Tripodi, Michelangelo Reggiotoday.it - Premio studio Tripodi allo studente Lucas dell'istituto Radice Alighieri di Catona Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È partita, dall’comprensivo “”, la quinta edizione dei premi diassegnati dalla fondazione Girolamo. La cerimonia di premiazione, tenutasi presso la scuola primaria di, si è svolta alla presenza dei figli del compianto sen., Michelangelo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premio di studio Girolamo Tripodi : cerimonia all’Istituto Boccioni-Fermi di Reggio Calabria - Dopo la consegna del premio all’istituto comprensivo Radice Alighieri di Catona, giovedì 10 ottobre, a cominciare dalle ore 10, si proseguirà con la consegna del premio di studio Girolamo. Continua l'attività della Fondazione Girolamo Tripodi, con particolare riferimento alle giovani generazioni. . (Reggiotoday.it)

Premi di studio Girolamo Tripodi - si parte con l’Istituto comprensivo Radice Alighieri - Questa iniziativa è stata organizzata, così come le precedenti edizioni, in ottemperanza dell’art. . 3 dello Statuto della Fondazione che, tra le. . Anche per l’anno scolastico 2023/2024 la fondazione Girolamo Tripodi ha promosso i premi di studio Girolamo Tripodi, che sono giunti alla V edizione. (Reggiotoday.it)

“Premi di Studio Girolamo Tripodi” - si parte con l’Istituto Comprensivo Radice Alighieri - Anche per l’anno scolastico 2023/2024 La Fondazione Girolamo Tripodi ha promosso i “Premi di Studio Girolamo Tripodi”, che sono giunti alla V edizione. . 3 dello Statuto della Fondazione che, tra le. Tale iniziativa è stata organizzata, così come le precedenti edizioni, in ottemperanza dell’art. (Reggiotoday.it)