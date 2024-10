Il dramma di Pamela Prati non è ancora finito: il caso Mark Caltagirone è ancora in corso, gli ultimi aggiornamenti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi ama il gossip, ma anche il trash, certo non può dimenticare il caso Mark Caltagirone che ha coinvolto Pamela Prati, ma cosa succede oggi, a distanza di cinque anni da quegli episodi? Era il 2019 quando, dopo anni di silenzio, Pamela Prati tornava in televisione a raccontare la svolta sentimentale che aveva preso la sua vita: negli studi delle più famose trasmissioni, la showgirl sarda dichiarava di essere pronta al matrimonio con un noto imprenditore che l’aveva anche resa mamma di due ragazzi in affido. Sembrava finalmente che il sogno di Pamela fosse stato coronato, ma – come sappiamo – la vicenda ha preso decisamente un’altra svolta: il futuro marito della showgirl non è mai esistito, come non sono mai esistiti i suoi figli. Donnapop.it - Il dramma di Pamela Prati non è ancora finito: il caso Mark Caltagirone è ancora in corso, gli ultimi aggiornamenti Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi ama il gossip, ma anche il trash, certo non può dimenticare ilche ha coinvolto, ma cosa succede oggi, a distanza di cinque anni da quegli episodi? Era il 2019 quando, dopo anni di silenzio,tornava in televisione a raccontare la svolta sentimentale che aveva preso la sua vita: negli studi delle più famose trasmissioni, la showgirl sarda dichiarava di essere pronta al matrimonio con un noto imprenditore che l’aveva anche resa mamma di due ragazzi in affido. Sembrava finalmente che il sogno difosse stato coronato, ma – come sappiamo – la vicenda ha preso decisamente un’altra svolta: il futuro marito della showgirl non è mai esistito, come non sono mai esistiti i suoi figli.

