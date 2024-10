Ilgiorno.it - Greta Spreafico scomparsa, l’eredità e l’ultimo viaggio per vendere la casa del nonno

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Erba (Como), 9 ottobre 2024 – L’ex compagno di, la cantante erbeseil 4 giugno 2022, è stato iscritto sul registro degli indagati. Si tratta di Gabriele Lietti, con il quale la donna avrebbe avuto un rapporto a tratti burrascoso, ma che allo stesso tempo compare nel testamento che la vittima avrebbe fatto nel 2021, indicandolo come beneficiario di terreni e immobili, per un valore di circa un milione di euro. Beni cheaveva ereditato dal padre: una circostanza che ora ha spinto la Procura di Rovigo a prendere in considerazione anche questa ipotesi. Laeraa 53 anni nella zona del delta del Po a Porto Tolle, in provincia di Rovigo.