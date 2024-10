Sport.quotidiano.net - Giro di Lombardia 2024, Roglic non ci sarà: stagione finita per lo sloveno

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre- In un ciclismo in cui sempre meno viene lasciato al caso, i corridori sono soliti calcolare anche i periodi dei picchi di forma, tarati in base ai propri obiettivi. Poi ci sono i riscontri della strada, severi e insindacabili, che emettono i loro verdetti, che a loro volta cambiano i piani: è il caso di Primoz, che annuncia il forfait daldie, quindi, l'epilogo della. I dettagli L'annuncio è stato dato tramite un comunicato dalla Red Bull-Bora-Hansgrohe. "Una lungagiunge al termine. Primoz e la squadra hanno deciso di chiudere un'annata esaltante e cominciare subito il periodo senza gare. Gli auguriamo un buon riposo e uno splendido periodo di relax, finalmente meritato". In effetti, ildelle ultime uscite era apparso chiaramente senza più benzina nel motore.