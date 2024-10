Sport.quotidiano.net - Futsal, il coach verso il debutto di sabato contro l’Olimpia Verona. Mc, Checa: "Una A2 Elite di livello»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) È l’unica squadra emiliana di A2, per la quarta stagione di fila sul secondo gradino dei campionati nazionali di. Un piccolo capolavoro fatto in casa quello del Modena Cavezzo, costruito negli anni anche grazie aNunzio(foto), che dopo una stagione in B a Casalgrande, è tornato in gialloblù.alle 18 a Cavezzo concomincia la stagione con una squadra ringiovanita e rinnovata. "Abbiamo fatto un precampionato all’altezza – spiega– e il percorso è al punto che ci aspettavamo. Ho ritrovato i ’vecchi’ di due anni fa con lo stesso spirito e anche i nuovi si stanno inserendo bene". Fra le tante novità è cambiato l’asse portiere-pivot con gli arrivi di Juninho e Martinez.