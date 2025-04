Un medico del pronto soccorso di Prato ‘ambassador’ di un’autorevole società scientifica americana

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ospedale Santo Stefano, il dottor Franco Lai è stato nominato Liaison Ambassador per l’Italia all’American college of emergency physicians (Acep), la più autorevolenel settore dell’emergenza.Un prestigioso riconoscimento della sua carriera, arrivato recentemente. In questo ruolo strategico, il dottor Lai è chiamato a promuovere un dialogo costante tra i professionisti italiani e la comunità globale, favorendo lo scambio di conoscenze e il consolidamento delle best practices nel trattamento delle emergenze.Franco Lai èd’urgenza al dipartimento di emergenza, è una figura di spicco nel panorama sanitario dell’emergenza nazionale e internazionale. Responsabile aziendale del percorso di Alta intensità di cura, il dottor Lai unisce competenza clinica e dedizione, incarnando il volto moderno e dinamico della medicina d’emergenza.