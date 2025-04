Lanazione.it - Sabato 12 aprile riapre il Parco dell'Anfiteatro di Arezzo, lato via Margaritone

, 102025 –12ildivia. Un primo passo verso l’apertura totale'area verde La mattina di12alle 8.00 il personale del Museo Archeologico Nazionale diriaprirà il cancello di accesso alsu via. Lo spazio che si va a riaprire è stato messo in sicurezza e si presenterà come un luogo in cui sostare e rilassarsi, per immergersi nella storia e nella lettura. Le nuove sedute collocate lungo la recinzionesaranno un invito a soffermarsi per goderea vista'area archeologica e'ex monastero di san Bernardo che ospita il Museo, recuperando l'identità originaria del, nato nei primi del Novecento per offrire uno sguardo sulle rovine romane.