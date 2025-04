It.insideover.com - Per mandare un bambino disabile a scuola serve la beneficienza

Tommaso Smaniotto è ungravementeche fino ad adesso non ha potuto frequentare il primo anno dielementare perché non gli veniva garantita la presenza delle figure di assistenza necessarie (operatore sociosanitario e educatore). Dopo mesi di battaglie da parte della famiglia, solo una campagna di beneficenza ha potuto cambiare le cose, finanziando la presenza di un operatore sociosanitario che ha permesso a Tommaso di tornare in classe, almeno fino alla fine dell’anno.La famiglia Smaniotto ha raggiunto un piccolo traguardo, ma nel vocabolario di una volte sembra non esistere la parola «vittoria». Il figlio Tommaso potrà frequentare laper tutte le ore che gli spettano. A finanziarle, però, saranno i soldi raccolti da una campagna di beneficenza.