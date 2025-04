Quattro start up abruzzesi prendono il volo verso Parigi con Smau

Quattro start up abruzzesi sono volate a Parigi per partecipare alla quarta edizione francese del roadshow internazionale di Smau, il principale evento italiano dedicato all'innovazione. L'iniziativa, in corso dal 9 all'11 aprile, vede la partecipazione di realtà imprenditoriali selezionate per.

